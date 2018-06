Julie Gayet retrouve sa folle famille et un "vieux camarade"

De productrice à actrice, il n'y a qu'un pas que Julie Gayet aime faire régulièrement. Ainsi, après avoir assisté au Festival de Cannes où elle a défendu deux films produits par Rouge International, la compagne de François Hollande a repris le chemin des plateaux de tournage pour faire le show devant la caméra. Et c'est avec "un vieux camarade" qu'elle va opérer ce retour...

Sur Instagram, la star a officialisé son nouveau projet avec un certain sens de l'élégance, bien loin du glamour des tapis rouges. En effet, le 11 juin, Julie Gayet a posté une photo où elle prend la pose avec Thierry Neuvic, et pour décor, le sublime Parc naturel régional du Queyras, aux portes de l'Italie. C'est là-bas, et plus précisément à Saint-Véran, que s'est poursuivi le tournage débuté une semaine plus tôt de la suite de C'est quoi cette famille. Cette comédie sortie le 10 août 2016 et qui traitait de la famille recomposée avait connu un succès suffisant (un peu plus de 750 000 entrées en France) pour qu'UGC lui donne une suite.