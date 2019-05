Julie Gayet : Son ex-mari, Santiago Amigorena, bientôt de nouveau papa

Julie Gayet et Santiago Amigorena ont été mariés au début des années 2000 et ont eu deux fils : Tadeo (20 ans) et Ezechiel (19 ans en août). Bientôt, les deux grands garçons auront une petite soeur ou un petit frère puisque la compagne de leur papa, Marion Quantin, est enceinte.

Marion Quantin, qui fait carrière en dehors du monde du cinéma, et le réalisateur argentin de 57 ans ont monté les marches du Festival de Cannes il y a peu. Le 22 mai 2019, à l'occasion de la projection de Matthias et Maxime, film marquant le retour de Xavier Dolan en compétition officielle, le couple a foulé le tapis rouge. La jeune femme affichait un ventre bien arrondi. Plus tard, Santiago Amigorena et Marion Quantin ont assisté à la soirée dédiée au film Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin à la plage Magnum. Marion Quantin a pris la pose, la main sur son ventre, au côté de son compagnon.

Après leur divorce, Julie Gayet et Santiago Amigorena sont restés proches. C'est même lui qui a pris la parole en plein scandale provoqué par les photos de Closer, en janvier 2014, qui révélaient la romance secrète entre le président François Hollande et l'actrice. Il était la première voix officielle du côté de Julie Gayet. Au micro d'Europe 1, l'Argentin avait défendu la mère de ses fils : "Julie est très calme, très sûre d'elle puisqu'il n'y a aucune faute, aucune tromperie." Le réalisateur s'avouait "attristé et extrêmement surpris par tout ce qu'on dit sur elle [Julie Gayet, NDLR]" et rappelait qu'elle était "une mère de deux enfants" et une "actrice sublime".

À la fin des années 2000, Santiago Amigorena a vécu avec une autre actrice, Juliette Binoche. Cette semaine, Julie Gayet a posté sur Instagram une rare photo de ses fils tout petits et souligné combien le temps passer vite.