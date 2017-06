Julie Gayet, son histoire avec François Hollande : "Cela devenait intenable"

C'est une femme libre et libérée qui s'exprime désormais. Il y a encore quelques semaines, Julie Gayet devait se faire discrète, être dans la retenue. Pas de sorties polémiques, pas de déclarations sujettes à interprétations, son couple comme sur la politique du pays. Rien, si ce n'est son travail. Mais ça, c'était avant. Depuis l'accession d'Emmanuel Macron à l'Élysée, son compagnon François Hollande n'est plus président. Du temps libre, il en a désormais, et il en consacre une bonne partie à sa dulcinée, laquelle se lâche en interview.

Sans dûment nommer François Hollande, elle évoque plus ouvertement ces dernières années passées aux côtés du dirigeant socialiste. "J'ai essayé de continuer à faire mon métier normalement, et je bottais gentiment en touche dès qu'on essayait de me mettre à une place qui n'était pas la mienne", déclare-t-elle au Parisien Magazine, avant d'affirmer avoir "vécu quelque chose d'assez compliqué". "Il était impossible pour les journalistes ne pas m'interroger sur ma relation amoureuse et son officialisation", déplore l'actrice de 45 ans.

Julie Gayet a donc dû se retenir de parler amour ou vie privée, comme elle a dû affronter les incessantes questions sur son couple. "Cela devait intenable", se souvient-elle. Elle se fait alors "plus discrète" dans la presse et adopte "une forme de réserve", refusant nombre d'interviews, de plateaux télé, d'émissions... "J'ai pourtant parfois été prise au piège, regrette-t-elle. On a écrit sur moi tellement de choses absurdes."

Lorsqu'on lui demande si elle est prête à reprendre une "vie normale", la comédienne répond sans hésiter : "Je n'ai jamais cessé."

Interview à retrouver en intégralité Le Parisien Magazine, numéro du 16 juin 2017.