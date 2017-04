Julie Gayet, son idylle révélée par Stone: "J'espère qu'elle ne m'en voudra pas"

Dans son autobiographie, Annie Gautrat, alias Stone du duo mythique qu'elle formait avec le regretté Charden, joue la carte de la transparence. Elle a ainsi raconté son parcours avec autant de sincérité – elle n'élude pas la drogue, ni son goût pour la chirurgie esthétique – que de tendresse, tout en faisant des confidences croustillantes. La chanteuse a ainsi révélé que son fils Baptiste, aujourd'hui âgé de 45 ans, était sorti dans sa jeunesse avec Julie Gayet.

Pour le magazine Ici Paris, Stone revient sur leur relation : "C'est un fille géniale, j'ai aussi rencontré ses parents qui habitaient à côté de chez nous. Entre 11 et 18 ans, Baptiste et Julie étaient inséparables. Et après leur petite histoire, ils sont restés amis. Je la cite dans le livre, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas car j'ai beaucoup d'affection pour elle."

La discrète productrice, actrice et compagne du président de la République François Hollande est présentée dans le livre Complètement Stone comme une "jolie blonde du 8e arron­dis­se­ment et qui va rester un flirt pendant des années". "Ce premier amour était très touchant, pour­suit l'interprète de Made in Normandie. Baptiste et Julie ne se quit­taient pas. Deve­nus adultes, ils sont restés amis. Je me souviens être allée en famille voir Julie sur une scène de théâtre. Quand ensuite elle a joué au cinéma, elle n'a pas changé pour autant, toujours aussi char­mante."

Complètement Stone, par Stone (Annie Gautrat) en librairie le 6 avril – éditions Robert Laffont