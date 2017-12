Julie Jardon : Chaude soirée pour l'ex d'Igor Bogdanov, avec son nouveau chéri

Depuis sa rupture, brutale et inattendue avec Igor Bogdanov, Julie Jardon n'a pas perdu de temps : elle a déjà retrouvé l'amour. La jeune femme de 24 ans, qui a récemment déposé plainte contre son ex-compagnon de 68 ans, est désormais en couple avec un certain Nicolas Mereau.

Le 8 décembre, Julie Jardon, tour à tour présentée comme étudiante puis comme apprentie actrice ou encore mannequin (elle a défilé au moins une fois, l'an passé, au profit de l'association Meghanora) a été vue faisant la fête dans un club de la capitale, en compagnie de son nouvel amoureux. Inconnu du grand public, Nicolas Mereau semble travailler dans les relations publiques – on a pu le voir à diverses soirées parisiennes ainsi qu'à Saint-Tropez – et il est plus âgé qu'elle. Seul au monde, transpirant, le couple dansait collé-serré sur la piste, semblant oublier la foule autour...

Jeudi 15 novembre, Julie Jardon officialisait sa relation en posant avec son nouveau chéri, qui s'était pris le bec avec Igor Bogdanov en pleine rue, en novembre dernier. Les amoureux ont posé pour les photographes lors de la soirée pour l'ouverture du showroom du concessionnaire de luxe Lamborghini Paris, dans le quartier de La Défense.

Thomas Montet