Julie (Koh-Lanta All Stars) : Ce qu'elle n'acceptera jamais dans le jeu

Julie n'a pas attendu de participer à Koh-Lanta, l'île au trésor (au Cambodge, en 2016) pour voyager aux quatre coins de la planète. La belle brune a notamment eu la chance d'aller à Cuba. Elle y a d'ailleurs connu une galère de voyage comme elle l'a confié à Purepeople : "Il y avait un ouragan et l'avion a eu un problème technique. On est resté coincé sur l'île. Mais pour moi, c'était extraordinaire."

L'aventurière voit en effet toujours le verre à moitié plein ! Et, en plus d'être une grande optimiste, Julie est une grande romantique depuis son plus jeune âge. Elle se souvient avoir été aux anges le jour où un petit garçon lui a fait un baise-main : "J'étais au centre aéré. Je devais peut-être avoir 8 ans et ce jeune garçon m'a fait un bisou sur la main. Ça m'a émue."

Il faut dire que la candidate de Koh-Lanta All Stars "adore les Disney". Elle n'a d'ailleurs pas manqué l'occasion d'interpréter quelques chansons lors de sa première participation. Pourtant, elle préférerait être bloquée sur une île déserte plutôt que d'écouter en boucle Libérée délivrée, la chanson titre de La Reine des neiges : "J'aime bien le fait de rester sur une île déserte pour vivre l'aventure."

Hors de question néanmoins de se nourrir d'insectes vivants, "ce serait complètement impensable" !

