Julie (Koh-Lanta All Stars) cible de violentes critiques : Sa décision radicale

Julie est l'une des candidates emblématiques de Koh-Lanta (TF1). Lors de son édition, en 2016, elle s'est très vite fait remarquer pour sa joie de vivre, son côté extraverti... et sa passion pour la chanson. On ne compte plus les fois où elle a interprété des chansons Disney. Et sa personnalité ne fait pas toujours l'unanimité.

Au cours de son interview pour nos confrères de France Dimanche, celle que l'on peut actuellement suivre dans Koh-Lanta All Stars a admis que "soit les gens [l']adorent", soit ils la "détestent". Et dans le deuxième cas de figure, ses détracteurs ne l'épargnent pas : "Il y a eu des mots choquants et violents. Et vu que je suis quelqu'un de très sensible, ça m'a vraiment blessée."

Aussi, Julie préfète-t-elle ne plus trop s'attarder sur les réseaux sociaux : "J'ai donc décidé de ne plus regarder les réseaux sociaux, sauf mon compte Facebook, où j'ai uniquement des commentaires sympathiques, des messages d'amour. Sinon, dans la rue, les gens m'arrêtent pour me faire des bisous et des câlins."

L'intégralité de l'interview de Julie est à retrouver dans le magazine France Dimanche du 23 mars 2018.