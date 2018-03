Julie (Koh-Lanta All Stars) "dénudée" malgré elle : Son moment le plus gênant

En 2016, les téléspectateurs de TF1 découvraient la pétillante Julie, une assistante dentaire âgée de 38 ans à l'époque. La fan de Disney se donnait corps et âme durant chaque épreuve afin d'aller le plus loin possible dans la compétition, ce qui a parfois donné lieu à des situations cocasses.

La candidate a offert un moment culte au public pendant l'épisode du 28 octobre. Alors qu'elle était dernière à l'épreuve du combattant, elle a souhaité terminer le parcours entre cris et larmes. Ce qui a donné lieu à une séquence assez hallucinante. Et certains ne l'ont peut-être pas remarqué mais, durant l'épreuve de la boue, Julie... a perdu son maillot de bain comme elle l'a confié à Purepeople : "Je vais plutôt parler de ma première aventure où, quand il y a eu l'épreuve de la boue, mon maillot a glissé. Heureusement, c'était camouflé par la boue. Ça c'était gênant."

Cela n'a pas empêché la belle brune de se donner à fond pour remporter le défi. La victoire lui est malheureusement passée sous le nez, c'est Jesta qui l'avait remportée. Si c'est Yannick qui a été éliminé à l'issue de l'épisode, Julie n'a pas tardé à suivre.

Pour rappel, son aventure s'était malheureusement brutalement terminée à la suite d'une épreuve d'élimination directe. L'aventurier qui finissait dernier devait quitter directement la compétition. Et c'est l'ancienne assistante dentaire qui en avait fait les frais.

