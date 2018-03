Julie (Koh-Lanta All Stars) exilée : Elle dévoile ce qui lui a coûté sa place

C'est dans Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) que Julie s'est fait connaître. La jeune femme s'était fait remarquer pour sa détermination et sa joie de vivre. Son aventure s'était malheureusement brutalement terminée à la suite d'une épreuve d'élimination directe. L'aventurier qui finissait dernier devait quitter directement la compétition. Et c'est l'ancienne assistante dentaire qui en a fait les frais.

Elle était donc plus déterminée que jamais à remporter Koh-Lanta All Stars. Mais, nouvelle surprise, les candidats ont découvert en arrivant que leur première épreuve était une épreuve d'immunité. Les Jaunes ayant perdu, ils devaient désigner le coéquipier qu'ils souhaitaient voir partir. Et c'est Julie qui a été choisie à la majorité.

"Dans ma première aventure, je n'ai jamais été éliminée lors d'un Conseil. Donc là, c'était une grande première. C'est une drôle de sensation et, à la fois, c'est arrivé si vite que je n'ai pas eu le temps de réaliser. J'ai vu mon nom plein de fois sortir. Mais fidèle à moi-même, je me suis dit : 'Que le meilleur gagne.' Je peux comprendre. C'est quand même le combat des héros", nous a confié la belle brune.

Elle s'est ensuite épanchée sur les raisons de son éviction : "Tout comme l'a dit Candice que j'adore, c'est vrai que je m'entends bien avec tout le monde en général, mais je sais que j'ai quelques faiblesses physiques. Cela dit, je me bats toujours dans les épreuves et je maintiens que je mérite ma place comme n'importe qui dans ce combat des héros."

Et sa place dans la compétition, elle l'a toujours puisque, après l'annonce de son élimination, Julie a découvert l'île de l'exil. Le principe ? Chaque candidat sortant du Conseil devait affronter un ancien candidat, précédemment éliminé, lors d'un duel. Le gagnant restait sur l'île et l'autre devait définitivement quitter l'aventure. Le dernier candidat restant sur l'île moment de la réunification était réintégré dans le jeu. Rien n'était donc perdu pour Julie.

Pour rappel, le casting est composé d'Alban (Koh-Lanta Johor, saison 14), Candice (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Cassandre (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Cédric (Koh-Lanta Johor, saison 14), Chantal (Koh-Lanta Johor, saison 14), Clémence (Koh-Lanta L'île des Pins, saison 5), Clémentine (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Dylan (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Javier (Koh-Lanta Malaisie, saison 12), Julie (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Ludovic (Koh-Lanta Vanuatu, saison 6), Pascal (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Yassin (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Tiffany (Koh-Lanta Fidji, saison 18), Nathalie (Koh-Lanta Caramoan, saison 8), Jérémy (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Olivier (Koh-Lanta Raja Ampat, saison 11) et Raphaële (Koh-Lanta Palau, saison 9).

