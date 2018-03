Julie (Koh-Lanta All Stars) : Pourquoi son désir d'enfant a été écarté

Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) avait donné des idées à Julie. Grâce à la victoire de son équipe à une épreuve de confort, l'assistante dentaire avait pu appeler son mari. "Mon amour, quand je reviens, on fera un petit bébé", avait-elle chuchoté à son prince charmant Benjamin. Et de préciser ensuite à l'animateur Denis Brogniart : "J'avoue que ma priorité, c'est d'être dans ce jeu et après, avoir un bébé est la suite logique. Il y aura un petit bébé ou deux, s'il le faut. Ça dépendra de l'énergie."

Mais à la suite du tournage, Julie avait changé d'avis. Elle avait admis au cours d'une interview pour TV Grandes Chaîne qu'avoir un bébé n'était plus sa priorité et que son homme et elle préféraient se concentrer sur l'achat d'une maison. Depuis, le projet bébé n'est toujours pas d'actualité comme elle l'a confié à Purepeople dans le cadre de la conférence de presse de Koh-Lanta All Stars : "Effectivement, le bébé n'est toujours pas d'actualité puisque je me consacre à ma nouvelle vie de femme. Je suis en train de quitter le métier d'assistante dentaire et je me dirige vers l'immobilier. Je vais tenter cette nouvelle aventure, on va voir si ça marche. En tout cas, j'ai envie de me consacrer à moi, à l'épanouissement personnel de la femme que je suis."

Julien n'exclut toutefois pas l'idée d'avoir un enfant : "Sait-on jamais. Il y a toujours la magie, le miracle de la vie. Mais ce n'est pas la priorité du moment."

