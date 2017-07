Julie (L'amour est dans le pré 2017) : Jean-Michel en fait trop et agace

Comme chaque année, dans L'amour est dans le pré 2017, chaque agriculteur a le droit d'inviter chez lui deux prétendant(e)s – à l'exception de Nathalie. Débute alors une rivalité entre les invité(e)s qui prête parfois à sourire. Mais celle entre Jean-Michel et Julien, prétendants de Julie, a plutôt agacé les téléspectateurs et internautes.

L'éleveuse de chevaux de 33 ans n'a pas eu de coup de foudre mais a néanmoins invité les deux hommes chez elle. Des messieurs au caractère opposé qui ont peu d'affinités. Julien est un timide qui connaît peu le milieu du cheval, Jean-Michel travaille avec ces animaux et est franc du collier.

Pour se démarquer de son rival et séduire Julie, le brun originaire du Sud n'a donc pas hésité à insister sur ses connaissances équestres et à monter à cheval. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Il serait en effet idiot de ne pas mettre ses atouts en avant lorsque l'on est en phase de séduction. Ce qui a plutôt agacé les téléspectateurs lors de l'épisode diffusé le 24 juillet sur M6, c'est d'une part le fait qu'il ait envoyé, dans le plus grand secret, des SMS à Julie afin de savoir si son attirance pour elle est réciproque, et d'autre part qu'il n'ait pas hésité à casser du sucre sur le dos du pauvre Julien, qui n'a rien fait. Bref, à trop en faire, Jean-Michel a déçu.

"Pas très sympa ce Jean-Michel... Rien que pour ça je suis #TeamJulien #ADP", "Jean-Michel relou, pour vous servir", "Il me saoule le Jean-Michel sérieux #adp #adp2017", "Jean-Michel c'est un michtoneur, il envoie des textos à Julie en douce #ADP2017 #ADP", peut-on notamment lire.