Julie (L'amour est dans le pré), déçue du montage : "J'étais la grande méchante"

Julie ne garde pas un très bon souvenir de sa participation à L'amour est dans le pré (M6) en 2016. Trois ans après le tournage, cette éleveuse de chevaux dans l'Est de la France se livre sur son expérience auprès de nos confrères de Ouest France. L'occasion pour elle de tacler le montage de l'émission de dating.

"Je me suis retrouvée dans le portrait diffusé avant la saison, lance Julie. Par contre, je ne me suis pas retrouvée du tout dans le reste de l'émission." Selon elle, la production "a voulu mettre en avant des choses fausses" comme son supposé "sale caractère". "Ils ont donné une image super négative de moi, j'étais la grande méchante de la saison, l'antagoniste désagréable", regrette l'agricultrice.

La candidate, "filmée de 8h du matin à 11h du soir", rappelle que les journées de tournage sont longues. "Sur une quinzaine d'heures de tournages par jour, ils vont mettre en scène cinq ou dix minutes, déplore-t-elle. Et sur ces quelques minutes, je peux vous dire qu'au montage, la production s'amuse beaucoup. Elle déplace des images, met des phrases et des mots en dehors de leur contexte. Un truc de fou. Il n'y a aucun droit de regard sur l'image avant la diffusion. Trop tard pour moi."

Si certains téléspectateurs ont perçu Julie comme "la méchante de la saison", d'autres qui l'ont rencontrée ont pu la découvrir sous un autre jour. "J'ai eu plusieurs fois des réflexions de gens qui ne me connaissaient pas et m'ont dit : 'C'est dingue, tu n'est pas du tout comme à la télé'", lance-t-elle. Son image est ternie et l'émission ne lui a pas permis de trouver l'amour. Pour ces raisons, Julie, qui était déjà en couple lorsqu'elle a participé à l'émission, indique que "si c'était à refaire, [elle] ne le referait pas".