Julie (L'amour est dans le pré) : "Je suis tombée enceinte de Jean-Michel"

Julie et Jean-Michel sont tombés amoureux grâce à l'émission L'amour est dans le pré, en 2017. L'éleveuse de chevaux et son prétendant ont rapidement emménagé ensemble et ils vivent aujourd'hui une belle histoire d'amour. Le couple qui a rompu il y a quelques mois avant de se remettre ensemble, a donné de ses nouvelles à Purepeople.com et a fait des confidences sur ses projets.

Les amoureux qui ont connu une période difficile ont su dépasser les difficultés. En plus de nouveaux projets professionnels, ils pensent donc au mariage. "On attendra d'avoir bien trouvé notre équilibre mais oui, on en a envie tous les deux", déclare la pétillante Julie. Et de préciser : "Il faut aussi les finances pour faire un mariage sympa mais c'est dans nos projets. On fait naître des poulains pour nos futurs enfants alors oui, on peut dire que l'on se projette !"

La perche était toute lancée pour aborder la questions des enfants. C'est alors que Julie a fait une touchante révélation : "Au début nous sommes allés assez vite avec Jean-Michel. On s'est rencontré en mars et en septembre je suis tombée enceinte. J'ai fait une fausse couche. Ça a été dur pour nous, c'était un choc. Au moment de faire l'échographie des trois mois, le médecin s'est rendu compte que le bébé a arrêté de se développer." Toujours positive et croyant au destin, celle qui réalise des soins énergétiques poursuit : "On se dit que ce n'est peut-être pas plus mal. On se rend compte qu'il fallait trouver notre équilibre et que les choses aillent bien dans notre couple pour qu'un bébé vienne au monde dans de bonnes conditions et pas dans des conditions de conflit."

Le couple prend donc à présent son temps mais avoir un bébé fait bien sûr partie de leur projet.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.