Julie (L'amour est dans le pré), sa rupture avec Jean-Michel : "Ça nous a aidés"

Il y a quelques mois, l'éleveuse de chevaux de L'amour est dans le pré 2017 avait annoncé sa rupture avec Jean-Michel sur Facebook. Une nouvelle qui avait attristé de nombreux téléspectateurs. Mais, à la surprise générale, le couple a finalement fait savoir quelques semaines plus tard qu'il se donnait une deuxième chance. Interviewée par Purepeople.com, Julie a accepté de donner de ses nouvelles et de revenir sur cet événement.

Que s'est-il passé depuis la fin du tournage de "L'amour est dans le pré" ?

Il y a pas mal de choses qui ont changé ou du moins qui sont en train de changer. Mon activité équestre se modifie sérieusement. J'avais déjà expliqué que je faisais du soin énergétique et, à présent, c'est cette activité qui va prendre le dessus. Je m'occupe toujours des humains, mais je m'oriente surtout vers les soins sur les chevaux. J'arrête les cours d'équitation progressivement.

Pouvez-vous nous en dire plus sur ces soins ?

On travaille sur les énergies du corps, cela permet de purifier, de réactiver tout le système énergétique du corps. C'est très bien pour l'autoguérison. On propose aussi bien sûr des soins en prévention pour éviter notamment les maladies.

Avez-vous des nouvelles des agriculteurs de votre saison ?

C'est difficile de garder le contact. Je sais qu'il y a des agriculteurs qui se voient très régulièrement, car ils vivent dans la même région. Moi je suis vraiment isolée [elle vit dans le département de La Manche, NDLR]. Je n'ai revu personne, mais j'ai gardé contact avec Romuald, Sébastien, Christophe, Nathalie... Il est possible qu'on tourne un Que sont-ils devenus ?, ce sera l'occasion de se revoir. Il y a de vraies amitiés qui se sont créées.

Quels souvenirs gardez-vous du tournage ?

Je n'ai vraiment eu aucune difficulté avec les caméras. C'était un super moment. La journaliste était super gentille, les caméramans, les preneurs de son aussi. On est tombé sur de super équipes. Et puis j'ai vécu des moments incroyables, moi qui ne suis pas sortie beaucoup de ma région, on est parti à Rome, je suis venue à Paris pour l'ouverture des courriers. Ça m'a fait voyager un petit peu. Ça m'a fait grandir ! Les tournages permettent de vivre plein de choses en peu de temps.

En décembre dernier, Jean-Michel et vous avez rompu, que s'est-il passé ?

C'était un moment un peu délicat. On a une relation très karmique, nous avons des hauts et des bas, mais il y a énormément d'amour entre nous. On essaie de trouver notre équilibre, chacun doit trouver sa place. Ce n'était pas facile pour lui de quitter Marseille, de tout quitter et de se retrouver dans une famille comme la nôtre, très soudée. Et puis moi, je n'avais jamais vécu en couple... Mais les choses ont changé... cette rupture nous a aidés. Il fallait qu'il comprenne que je souffrais. C'est le cas, donc à présent, ça va super bien entre nous.

Vous vous êtes rapidement réconciliés lors des fêtes de Noël ?

C'était prévu qu'on aille chez sa mère. Les choses se sont adoucies. J'y suis donc allée en me disant 'soit ça passe, soit ça casse'. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus notre équilibre. Nous avons fêté nos deux ans d'amour au mois de mars.

