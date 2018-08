Julie (Les Vacances des Anges 3) et la chirurgie esthétique : "Qui sait..."

Après Secret Story 11 (TFX, en 2017) et Friend Trip 4 (NRJ12, en 2018), Julie a accepté de participer aux Vacances des Anges 3 (dont le coup d'envoi est lancé ce lundi 27 août 2018). En mai dernier, elle s'est donc envolée pour Marbella en compagnie de Rémi Notta (Les Anges 10), Thomas (Les Anges 10), Andréane (Les Anges 8), Marvyn (Koh-Lanta Fidji), Yoann (10 Couples parfaits), Sabrina (Les Princes de l'amour 4), Raphaël Pépin (Les Anges 10), Bryan (Secret Story 11), Tressia (La Villa des coeurs brisés 3), Yamina (10 Couples parfaits), Léana (Les Anges 10) et Elisa de Panicis (Supervivientes, l'équivalent de Koh-Lanta en Espagne).

À cette occasion, Purepeople a pu lui poser quelques questions et n'a pas manqué de l'interroger sur le boom de la chirurgie esthétique chez les candidats de télé-réalité. Nombreux sont en effet les participants a être passés sur le billard et même à avoir filmé leur opération. Une attitude que Julie ne cautionne pas : "Ce n'est pas toujours facile à gérer d'être un personnage public et tout le monde ne s'en rend pas compte. (...) Nos physiques sont sans cesse jugés, donc je comprends la démarche de faire de la chirurgie esthétique. Mais je pense que c'est surmédiatisé et que ça banalise la chose. (...) Bon nombre de candidats qui ont fait de la chirurgie esthétique dans la télé-réalité auraient simplement pu simplement avoir des résultats en trois mois de sport."

Malgré ses petits complexes, l'ancienne petite amie de Charles préfère donc ne pas opter pour la facilité, pour le moment en tout cas : "Il y a des petits défauts que je n'aime pas chez moi mais je suis du genre à adorer l'imperfection, donc je ne compte pas en faire pour l'instant. Mais qui sait, peut-être qu'à 30 ans je péterais un câble et me ferais lifter toute la face, je ne sais pas. Je n'aime pas mon nez, mes dents... Il y a plein de choses que je n'aime pas en vrai."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.