Julie (Les Vacances des Anges 3) se confie sur la "trahison" de Barbara

Dans Secret Story 11 (TFX, en 2017), Julie a eu une brève relation avec Charles. Mais, alors qu'elle était encore dans l'aventure, le jeune homme (qui avait quitté la Maison des Secrets à la suite de son élimination) lui avait annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre leur idylle. Un choc pour la belle brune de 21 ans.

Les deux candidats s'étaient ensuite retrouvés dans Friends Trip 4 (NRJ12) l'année suivante et avaient enterré la hache de guerre. Mais aujourd'hui, c'est de nouveau tendu entre les anciens tourtereaux. La raison ? Charles s'est mis en couple avec Barbara lors du tournage des Anges 10. Et, on le rappelle, cette dernière et Julie étaient très proches depuis qu'elle s'étaient rencontrées dans Secret Story 11.

Depuis, Julie ne parle plus à Charles et a assuré qu'elle se fichait complètement de lui. "Barbara était vraiment une amie. J'ai consacré beaucoup de temps à Barbara pour la soutenir dans Secret Story, c'était beaucoup d'investissement personnel. (...) J'ai cru en cette amitié, j'ai cru que j'avais rencontré quelqu'un d'assez incroyable. Je pense toujours que c'est quelqu'un d'incroyable sur certains points, après la trahison n'a pas d'âge ni de frontières donc malheureusement, il faut accepter. Peut-être qu'un jour nous aurons une discussion, je n'en sais rien. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Elle a ses raisons et j'ai les miennes", nous a-t-elle expliqué à propos de "Babou".

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.