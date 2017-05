Julie Pietri, Plastic Bertrand... Les Stars 80 fêtent les 10 ans de la tournée

Ils ne se quitteront jamais ! Toutes les stars des années 80 se sont donné rendez-vous lors d'une représentation de Priscilla, folle du désert - une comédie tirée du film australien sorti en 1994 -, et malgré les quelques rides qu'elles affichent sur leur visage, elles n'ont pas perdu le goût de la fête !

Dans le public, on a pu voir notamment Patrick Hernandez, Emile Wandelmer (Emile & Images), Patrick Coutin, Sabrina Salerno (Boys), Julie Pietri, l'interprète du célèbre tube Eve lève-toi, ou encore Lio et Plastic Bertrand : ils étaient tous là pour acclamer la nouvelle génération qui se produisait sur la scène du Casino de Paris.

Mais ce soir-là, le spectacle était à la fois sur scène et dans la salle ! Si nombre de spectateurs heureux de saluer leurs idoles n'en pouvaient plus d'afficher d'énormes sourires, ce n'était pas pour rien. Les Stars 80 ne cessent de faire bouger les foules chaque année, et ce, depuis dix ans maintenant.