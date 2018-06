Julie Ricci enceinte : L'ex-candidate de Secret Story attend son 1er bébé

Grande nouvelle, la famille Secret Story va bientôt s'agrandir. Après Alexia Mori (saison 7) ou Sophia (saison 10), c'est au tour d'une candidate emblématique de la télé-réalité d'annoncer sa grossesse. Il s'agit de la divine Julie Ricci (31 ans), qui avait marqué les esprits grâce à son physique de rêve.

A l'occasion de son anniversaire, le 1er juin 2018, la belle brune a révélé à ses fans sur Instagram qu'une grande nouvelle les attendait sur sa chaîne Youtube. "Une petite surprise en ce jour très important pour moi. Et oui c'est mon anniversaire et cette année tout va changer. Allez voir ma nouvelle vidéo que j'ai faite pour vous en espérant qu'elle vous plaira. Elle est dispo sur ma chaîne YouTube Julie Ricci et s'intitule: "UNE BELLE SURPRISE", a-t-elle légendé sur une photo sur laquelle elle apparaît complice avec son petit-ami Pierre-Jean. Et, en cliquant sur le lien de ladite vidéo, on découvre que la jeune femme est enceinte de son premier enfant. Et, à en croire son beau baby bump, elle a dépassé le premier trimestre !

Si Julie Ricci n'a pas révélé le sexe de son bébé, elle a accepté de dévoiler quelques images d'une échographie. Un moment magique.

Toutes nos félicitations au jeune couple.