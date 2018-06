Julie Ricci enceinte : Ses premières révélations sur sa grossesse

Alors que la rumeur courait depuis quelques jours, Julie Ricci a officialisé sa grossesse en vidéo, vendredi 1er juin 2018. L'ancienne candidate de Secret Story et son petit ami Pierre-Jean apparaissaient plus complices que jamais pour l'occasion et ont dévoilé des photos de l'une des échographies.

Julie Ricci ne compte pas s'arrêter en si bon chemin maintenant que la nouvelle a été annoncée. Pour preuve, elle a dévoilé son impressionnant baby bump sur Instagram. "Première photo avec mon petit bidou, j'entre dans mon 6ème mois de grossesse. Je me sens si heureuse et j'ai déjà tellement hâte de découvrir ce petit être", a-t-elle légendé pour une photo sur laquelle elle pose lors d'une séance de sport.

Et, en story, elle a précisé être enceinte et "en forme". Julie Ricci se permet donc encore de faire du sport afin de garder la ligne durant sa grossesse. Elle n'est d'ailleurs pas la seule future maman a toujours pratiquer une activité physique. Sylvie Tellier, qui attend son troisième enfant, partage régulièrement des vidéos de ses exercices. Et elle précise bien qu'elle a l'accord de son médecin pour continuer à faire du sport.