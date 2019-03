Julie Ricci et son fils Gianni percutés par une voiture : "Tout peut basculer"

Le 28 février 2019, Julie Ricci était percutée par une voiture avec son fils Gianni, né en septembre dernier de ses amours avec son mari Pierre-Jean Cabrières. Si le bébé qu'elle tenait dans ses bras s'en était sorti indemne, ce n'est pas le cas de la belle brune aux yeux bleus, qui a écopé d'une belle fracture ouverte du talon... Sur Instagram, l'ex-candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story 4 vient de prendre la parole.

C'est en légende d'une photo d'elle datant de début mars, où on la retrouve allongée sur un lit d'hôpital avec le pied gauche ensanglanté, que la belle Julie a statué ce 24 mars 2019 : "En une seconde tout peut basculer. Je partage avec vous mon expérience, j'ai été renversée par une voiture le jeudi 28 février, alors que je traversais en tant que piéton avec mon fils Gianni dans les bras. Un gros choc, une voiture nous a percutés. Je dois admettre que j'ai un peu peur des voitures maintenant quand je traverse je suis un peu stressée (...) N'oubliez pas d'être attentifs en voiture, ça vaut pour moi aussi, n'utilisez pas votre téléphone, concentrez-vous sur la route." Dans la foulée, Julie Ricci a posté le lien d'une toute nouvelle vidéo YouTube revenant sur son accident.

Dans celle-ci, enregistrée juste après l'accident, elle témoigne avec plus de précision : "La voiture m'a percutée. Elle était à l'arrêt, quelqu'un l'a klaxonnée pour lui dire en gros d'avancer, la personne avait la tête baissée, elle a passé la première, elle a accéléré fort et du coup ça m'a éjectée. J'ai perdu mes chaussures avec l'impact, j'ai tout de suite voulu protéger mon fils qui était dans mes bras, donc je me suis mise en boule pour le protéger. Il a eu l'impact sur moi parce que j'ai réussi à me tourner, il est tombé sur moi, il n'a pas pleuré. Je suis retombée très fort, j'ai mal aux genoux, au dos... la fracture ouverte je crois que c'est parce que je suis retombée très fort sur le talon. Je suis super triste, je pensais que je venais pour un petit bobo et je vais sûrement avoir une opération."

Pour rappel, Julie Ricci avait déjà donné des détails sur ce qui lui est arrivé depuis l'hôpital dans les jours qui ont suivi l'accident. "Le petit va bien, il est tombé sur moi, avait-elle confié. Pour ma part, j'ai une fracture ouverte du talon. Je me suis faite opérer ce matin et la semaine prochaine, ils m'opèrent pour me mettre des vis. J'ai d'autres douleurs, mais la fracture, c'est la pire. Deux mois sans marcher puis ensuite rééducation."