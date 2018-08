Julie Ricci fiancée : Elle dévoile sa jolie bague !

L'année 2018 est décidément l'année du bonheur pour Julie Ricci. Alors que l'ancienne star de télé-réalité est enceinte de son premier enfant, un petit garçon qu'elle attend impatiemment avec son compagnon, l'influenceur Pierre-Jean Cabrières, elle vient de partager avec ses nombreux abonnés une autre bonne nouvelle : P.-J. lui a fait sa demande en mariage !

C'est sur Instagram, que la jolie brune s'est empressée de dévoiler sa belle bague à travers une photo où elle apparaît plus radieuse que jamais. "Oh mon dieu ! Cette année 2018 sera marquée en émotion après le bébé. Eh bien si on va encore plus loin, @pjcabrieres m'a surprise, choquée ! Ahaaa j'étais pas prête", commence-t-elle a écrire avec enthousiasme en légende. "ELLE A DIT OUI ! Hihiiiii ça vous donne un gros indice", finit-elle par lâcher en précisant que tous les détails de la demande sont à retrouver sur sa chaîne YouTube.

De son côté, Pierre-Jean a lui aussi partagé une photo de sa belle arborant fièrement sa bague de fiançailles, accompagnée d'une légende tout aussi enthousiaste : "Elle a dit OUI ! Tous les détails dans la dernière vidéo sur la chaîne Alex & PJ! Je t'aime @juliericciofficiel"

Sans surprise, les internautes ont été conquis par cette nouvelle et n'ont pas tardé à exprimer leur joie dans les commentaires : "Félicitations ma belle", "Tu mérites tous ces petits bonheur !", "Vous êtes trop mignon, ta bague est magnifique !"....

Dans cette fameuse vidéo, le couple s'affiche face caméra et explique que tout a commencé le 1er juin dernier, lors de l'anniversaire de Julie. En voyage à New York pour l'occasion, Pierre-Jean a finalement sauté le pas pour le plus grand plaisir de l'ex-candidate de Secret Story.