Julie Ricci maman : L'ex-candidate de Secret Story a accouché !

Julie Ricci et son petit ami Pierre-Jean sont les plus heureux du monde. Ce 28 septembre 2018, le couple a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Gianni. Une nouvelle que la candidate de Secret Story 4 a annoncé en postant une photo de son fils dans une story Instagram tard dans la soirée...

Après une journée que l'on devine mouvementée – Julie Ricci a perdu les eaux chez elle, peu de temps avant l'heure du déjeuner –, la belle a indiqué en légende d'une photo la montrant en train de regarder son bébé dormir : "Tous au lit, PJ a été un papa merveilleux, à demain les amis et merci à mon homme qui a été fabuleux et d'un grand soutien <3". Ce 29 septembre au matin, c'est Pierre-Jean qui a communiqué sa joie lorsqu'il était en route pour la maternité. "Go voir mon fils !", a-t-il écrit en marge d'un selfie.

Pour rappel, c'est le 1er juin dernier que Julie Ricci avait surpris ses abonnés en annonçant sa grossesse, en vidéo. On y découvrait l'ancienne habitante de la Maison des Secrets avec un beau baby bump et son petit ami Pierre-Jean complices. Le lendemain, la belle brune de 31 ans révélait être enceinte de six mois et, par la suite, elle a partagé plusieurs photos de sa grossesse.