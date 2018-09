Julie Ricci maman : L'ex-candidate de Secret Story dévoile le visage de Gianni

Julie Ricci et son petit ami Pierre-Jean Cabrières sont aux anges.

Ce 28 septembre 2018, le couple d'influenceurs a accueilli son premier enfant, un garçon prénommé Gianni. Une nouvelle que l'ex-candidate marquante de Secret Story 4 a annoncé en postant une photo furtive de son fils en train de dormir dans une story Instagram tard dans la soirée. "Tous au lit, PJ a été un papa merveilleux, à demain les amis et merci à mon homme qui a été fabuleux et d'un grand soutien <3", indiquait Julie en commentaire de sa publication.

Ce 29 septembre, comme promis, la jeune maman a repris la parole sur son compte Instagram après avoir publié une jolie photo du bébé dans les bras de son papa, 24h après sa naissance. "Présentation officielle de notre fils Gianni. 51,5cm, 3,270kg, né le 28/09/2018", a écrit la bombe de 32 ans.

Pour rappel, c'est le 1er juin dernier que Julie Ricci avait surpris ses abonnés en annonçant sa grossesse, en vidéo. On y découvrait l'ancienne habitante de la Maison des Secrets avec un beau baby bump et son petit ami Pierre-Jean complices. Le lendemain, la belle brune de 31 ans révélait être enceinte de six mois et, par la suite, elle a bien entendu partagé plusieurs photos de sa grossesse jusqu'à cette heureuse journée du 28 septembre.