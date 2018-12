Julie Ricci mariée sublime : Des photos de son union avec PJ dévoilées

L'année 2018 était sans conteste la meilleure pour Julie Ricci. La candidate de Secret Story 4 (en 2010, sur TF1) est tombée enceinte et a donné naissance à son fils Gianni le 28 septembre dernier. Et, pendant sa grossesse, Pierre-Jean Cabrières l'a demandée en mariage. Une nouvelle qu'elle s'était empressée de partager avec ses abonnés, sur sa chaîne Youtube. Tout comme celle de leur union.

Samedi 8 décembre, l'ancienne candidate de télé-réalité âgée de 31 ans et l'influenceur se sont en effet mariés. Julie Ricci n'a pu résister à son envie de partager quelques photos de ce moment unique. Nous avons donc découvert que c'est pour une robe blanche moulante et légèrement transparente sur une partie des bras et des hanches qu'elle a craqué. La belle brune portait un voile et avait une demi-queue de cheval, avec les cheveux ondulés. Elle était tout simplement divine. De son côté, son époux a choisi un costume couleur lavande et leur fils était vêtu d'une grenouillère représentant un costume.

Julie Ricci a posé avec les deux hommes de sa vie, en train de regarder tendrement son bébé. On la découvre également en train de signer le document officiel stipulant qu'elle se mariait avec Pierre-Jean ou chez elle, avant de se rendre à la mairie. Une photo de son bouquet et de sa bague de mariage a aussi été publiée. Sans surprise, leurs abonnés n'ont pas tardé à les féliciter pour cet heureux événement.