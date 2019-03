Julie Ricci renversée avec son bébé : "Je dois subir une deuxième opération"

Julie Ricci se souviendra longtemps de ce jeudi 28 février 2019 ! Alors qu'elle se promenait avec son fils, Gianni (né le 28 septembre dernier de son idylle avec l'influenceur Pierre-Jean Cabrières), la belle brune révélée dans Secret Story 4 (TF1) a été percutée puis renversée par une voiture. Suite à cet accident, elle a été hospitalisée et a annoncé la mauvaise nouvelle sur son compte Instagram.

Après avoir confirmé que Gianni, 5 mois, se portait bien, Julie Ricci est revenue sur les faits le 2 mars 2019 en postant une nouvelle vidéo en direct de l'hôpital. "Jeudi soir, nous nous sommes faits renverser par une voiture. J'avais mon fils dans les bras, nous avons été éjectés et j'en ai perdu une chaussure avec l'impact. Je suis un peu sous le choc ! On est passé sur le capot puis tombé par terre", a-t-elle déclaré avant de donner plus de détails : "J'ai fait en sorte de protéger baby Giannito. En tombant du coup, il est tombé sur moi et moi au sol ça a amorti sa chute je pense. Merci mon dieu, il va bien. La nuit, il dort moins bien et sursaute un peu mais ça doit être des mauvais rêves. Physiquement, il n'a rien."

Julie Ricci s'est également confiée sur son opération du talon, qui s'est ouvert lors de l'accident : "J'ai subi une première opération hier matin, car il fallait nettoyer la fracture ouverte et refermer avec des sutures. Je dois subir une deuxième opération la semaine prochaine pour que le chirurgien mette des vis. J'ai également d'autres bobos mais le pire c'est vraiment la fracture ouverte du talon."

Fort heureusement, Julie Ricci peut entièrement compter sur le soutien de son mari Pierre-Jean Cabrières, qui a été très présent lors de cette épreuve difficile. "Direction la maison, mon mari est venu me chercher. Gianni est à la maison avec nos amis et je vais retrouver mon bébé, ma vie. Je suis tellement contente qu'il aille bien lui, quand à moi, ce n'est pas la joie", a-t-elle conclu.