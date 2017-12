Julie Ricci (Secret Story 4) quitte son petit ami Pierre-Jean... pour une fille ?

L'annonce avait de quoi surprendre.

Julie Ricci (Secret Story 4 et Friends Trip 3) a étonné son monde dimanche 10 décembre en annonçant sa rupture avec le youtubeur sport Pierre-Jean Cabrieres... au profit d'une femme. "Vous allez bien ? Moi un peu dur, car aujourd'hui avec PJ ça s'est terminé ! C'est un mal pour un bien, car en vrai j'ai rencontré une personne qui m'a montré ma vraie nature ! Elle s'appelle Laura, elle est géniale et j'en ai marre de faire semblant ! Je vous la présente bientôt en vidéo ! Je sais, ça va en choquer certaines, mais je ne veux plus me cacher ! J'espère que vous comprendrez... Bon week-end !", annonçait-elle en légende d'une photo d'elle en noir et blanc.

Bien entendu, les internautes ont vite douté de cette annonce. Pourquoi Julie publierait-elle un communiqué le jour-même de sa supposée rupture ? N'était-elle pas folle amoureuse de celui avec qui elle vient tout juste d'emménager et avec qui elle multiplie les snap ? Devant ces interrogations, nombreux sont ceux qui ont vu dans cette sortie une tentative de buzz pour promouvoir leur prochaine vidéo en couple.

"N'importe quoi ! C'est une blague je suis sûre", "Ça sent la nouvelle vidéo", "Je ne te crois pas du tout. Tu ne te serais pas installée avec PJ pour tout arrêter un mois plus tard si tu aimais les filles. Ou alors tu ne parles pas d'une personne...", "Je suis sûr que c'est son mec qui s'est déguisé en fille, ça sent le 'Je maquille mon mec'", pouvait-on lire dès les premières réactions.

À suivre...