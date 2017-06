Julie Ricci : Son nouveau mec Pierre-Jean Cabrieres est ultracanon !

Son "copain" est une bombe... Le pro du fitness et de la musculation sur YouTube dévoile assez régulièrement son corps de rêve sur les réseaux sociaux. Abdos en béton et teint parfaitement hâlé, le jeune homme qui partageait ses vacances aux côtés de sa bien-aimée à Rome ne cesse de prouver qu'il est extrêmement sexy.

Lorsque Pierre-Jean ne se montre pas à la salle de sport, il joue les mannequins au look parfait dans les rues de Lyon. Lunettes de soleil toujours vissées sur le nez et petits T-shirts serrés : le beau gosse assure le show sur Instagram et ne manque pas de faire monter la température en moins de deux, tout comme sa petite amie.