Julie Ricci très mince 2 mois après bébé : Sa nouvelle silhouette interpelle

Quoi qu'il en soit, les fans de la jeune maman ont été nombreux à évoquer sa nouvelle silhouette en commentaires. "T'as maigri bella", "T'as tout perdu bravo", "Tu as déjà retrouvé ta ligne", "On ne dirait même pas que tu étais enceinte", lancent certains. D'autres quant à eux sont plus perplexes : "Tu es belle mais tu sembles très maigre, c'est dommage", "Euh tu vas me reprendre une dizaine de kilos stp, tu seras bien plus jolie", "Sinon elle est devenue anorexique ou ça se passe comment ?", "Tu as le corps d'une ado alors que tu as accouché il n'y a pas longtemps... Ce n'est pas joli."

Pour l'heure, Julie Ricci n'a pas répondu à ces commentaires. Toutefois, elle n'a jamais caché sa volonté de retrouver son corps d'avant-grossesse.