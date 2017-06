Julie Ricci, vacances sexy à Punta Cana : Sa cambrure de rêve crève l'écran

Quoi qu'elle fasse, Julie Ricci enflamme la Toile en moins de deux, c'est un fait. Et en ce moment, l'ancienne participante de la célèbre émission Secret Story se la coule douce sur les plages de Punta Cana aux côtés de son sublime petit ami Pierre-Jean Cabrieres. D'après ses différentes publications sur les réseaux sociaux, son début d'été a plutôt bien démarré et il s'annonce déjà très, très chaud !

Sur Instagram, celle qui a vécu une petite amourette avec Loïc lors de son apparition dans la neuvième saison du programme phare de TF1 a publié plusieurs clichés la mettant en scène sur une plage de sable fin. Le rêve. Mais ce n'est pas tout, la jeune femme de 33 ans profite des températures estivales pour afficher sa silhouette de rêve et ses abdos en béton en se dévoilant en petit bikini. Poitrine XXL en avant et booty cambré comme jamais, la starlette est une bombe et met tout le monde d'accord sur la plateforme. "Superbe", "canon", "sublime comme toujours", "une bombe cette Julie", "la perfection" ou encore "trop sexy", peut-on lire dans les nombreux commentaires sous le cliché.