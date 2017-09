Julie (Secret Story 11) va-t-elle quitter le jeu ? La phrase choc !

Dans Secret Story comme dans toutes les émissions de télé-réalité d'enfermement, les candidats se lient d'amitié en un claquement de doigts. Même constat du côté des couples : les Secrétistes, dont les sentiments sont démultipliés, se font des déclarations d'amour à tour de bras devant les caméras. D'ailleurs, chaque semaine au moment des nominations, les amoureux se préparent au pire et pensent même à l'après-Secret Story : "Si tu sors, je sors !", se promettent-ils souvent. Hier soir, lors du troisième prime de l'émission de NT1, Charles – en couple depuis quelques jours avec Julie – a quitté l'aventure.

Après la clôture des votes du public, Christophe Beaugrand a demandé à Charles et Alain, les deux nominés, de rejoindre le sas afin de leur dévoiler le verdict. Sur le chemin, le beau gosse au secret peu commun a tenté de rassurer sa petite amie Julie : "On se revoit demain de toutes façons si tu quittes le jeu ? Non ?"

"Ah bon visiblement, Julie a exprimé qu'elle souhaitait quitter le jeu, a déclaré le présentateur de l'émission, surpris par cette révélation. On vous en dira plus lorsqu'on en saura davantage..."

Julie décidera-t-elle de quitter l'aventure ? La suite, ce soir dans la quotidienne de Secret Story à partir de 18h30 sur NT1 !