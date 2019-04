Julie Taton, chanceuse et sportive : Ses secrets minceur pour un corps sexy

Le 25 avril 2019 marque le retour de L'Île de la Tentation sur W9. Aux commandes du programme, la charmante Julie Taton, déjà vue en France dans Secret Story. La Belge, très connue dans son pays, n'a rien à envier aux jeunes célibataires de l'émission. La jeune maman de Côme (3 ans) est belle, athlétique et tient à le rester.

Sur Instagram, les photos de l'animatrice la montrant en maillot de bain ou en short prouvent que la trentenaire prend soin d'elle. Mais pas question de renoncer aux plaisirs salés et sucrés ! "Je suis une épicurienne. J'aime la vie, sortir avec mes amis, j'aime l'apéro, le côté festif, le rassemblement. Et il n'y a pas de secret, si on veut garder la ligne en restant bonne vivante, il faut faire du sport." Et pour Julie Taton, il est question de cinq heures de sport par semaine, si possible. Elle explique : "J'ai la chance d'avoir ouvert un centre esthétique et énergétique à Bruxelles. J'ai donc la possibilité d'utiliser des machines topissimes pour prendre soin de moi. J'ai rendez-vous avec mon coach trois fois par semaine pour une heure intensive. J'essaie aussi de faire deux heures de Pilates et de yoga."

Comme le reconnaît la femme de 35 ans, ce rythme de vie est "un peu particulier" mais c'est ainsi depuis ses 18 ans. "Pour moi, ça fait donc partie du métier. Mais c'est aussi un plaisir car ça me permet d'être bien dans ma peau, d'être épanouie", poursuit-elle.

L'animatrice est aussi une chanceuse puisqu'elle n'a pas vraiment pris de poids pendant sa grossesse. Elle raconte : "J'ai pris 8 kilos. Il faut dire que c'était à l'époque de Secret Story [elle présentait L'After Secret et le Débrief en 2015, NDLR]. J'ai appris que j'étais enceinte lors de ma première saison dans cette émission, donc mon rythme était assez soutenu. Je n'ai pas eu de fringales ou de moments de relâchement, du coup je n'ai pas vraiment grignoté. Et surtout, j'ai été un peu malade au début et j'ai perdu quelques kilos les premières semaines." Résultat, après avoir donné naissance à sa petite tête blonde, Julie Taton n'a pas eu besoin de faire de régime. "J'ai 'accouché, je suis sortie de l'hôpital et il ne me restait qu'un kilo à perdre", confirme-t-elle. Veinarde !

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.