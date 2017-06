Julie Zenatti et son mari Benjamin : "J'ai peur que mon image le desserve"

L'année 2017 de Julie Zenatti a mille projets. La chanteuse française de 36 ans rencontre un nouveau succès avec Méditerranéennes, album de 16 reprises sur lequel figurent également Chimène Badi, Elisa Tovati, Slimane ou encore Claudio Capéo. L'ex-star de la comédie musicale Notre-Dame de Paris va également connaître un nouveau bonheur personnel dans quelques mois : la naissance d'un deuxième enfant.

Enceinte de six mois – "j'accouche en septembre" – précise-t-elle, Julie Zenatti vit une idylle sans nuage avec son mari Benjamin Bellecour, acteur et metteur en scène qu'elle a épousé en février 2016 à Paris après plusieurs années passées ensemble. Si la future maman ne pose presque jamais avec son époux, elle l'évoque plus facilement en interview.

Dans son entretien accordé à Voici, Julie Zenatti évoque leurs univers très différents. "Pour certains, le fait de me savoir avec lui me rend très intelligente. (Rires) Moi, j'ai toujours peur que mon travail le desserve dans son travail, mais lui est très fier de moi. J'ai beaucoup de chance de l'avoir", confie-t-elle.

Benjamin se trouvait à ses côtés lorsqu'elle a été victime d'un AVC alors qu'elle était enceinte d'Ava, "un message" que la chanteuse a pris "comme un avertissement". Julie Zenatti a parlé de cet épisode à sa fille aujourd'hui âgée de 6 ans. "Je lui ai raconté comment mon ventre était redevenu tout plat d'un coup, me laissant craindre le pire", raconte-t-elle. Ce qui ne l'empêche pas de vivre une deuxième grossesse épanouie.

L'intégralité de l'interview de Julie Zenatti est à retrouver dans Voici en kiosques le 30 juin 2017.