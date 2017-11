Julie Zenatti maman : Photo craquante de son fils Elias

Les première fêtes de fin d'année avec le petit Elias risques d'êtres mémorables pour Julie et son mari, le scénariste et comédien Benjamin Bellecour (vu dans Kaboul Kitchen). Ce dernier racontait récemment à Paris Match qu'il était tombé amoureux de Julie au lycée, même s'il ne l'avait séduite que bien plus tard : "Julie et moi, raconte Benjamin, c'est de l'histoire ancienne ! Elle était mon amour de lycée à Jules-Ferry. Sauf que j'ai essayé plein de fois de la pécho, je faisais des tours dans le lycée pour la croiser, je la trouvais si belle ! Mais je n'ai jamais réussi à conclure. Quand j'ai vu ensuite qu'elle participait à 'Notre-Dame de Paris', j'ai compris que c'était foutu.". Pas si foutu que ça...

Une histoire d'amour qui fait rêver !