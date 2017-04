Julie Zenatti : Son mari Benjamin a essayé "plein de fois de la pécho" !

Alors qu'elle revient dans les bacs le disque Méditerranéennes, Julie Zenatti se plie à l'exercice de la promo et, dans les pages de Paris Match, elle se livre en compagnie de son mari, le comédien Benjamin Bellecour...

C'est la première fois que le couple accepte de poser et de s'exprimer à deux sur son union. Et Benjamin Bellecour (Kaboul Kitchen) a profité de l'occasion en dire un peu plus... S'ils se connaissent depuis le lycée, ils ne se sont mis ensemble qu'il y a huit ans ! "J'ai essayé plein fois de la pécho, je faisais des tours dans le lycée pour la croiser, je la trouvais si belle ! Mais j'ai jamais réussi à conclure", confie-t-il. Puis est venu le temps du succès pour Julie Zenatti, découverte grâce à la comédie musicale Notre-Dame de Paris et qui a inévitablement emporté la chanteuse loin des yeux de Benjamin. "J'ai fait en sorte que nos chemins se recroisent fortuitement, grâce à nos anciens camarades de Jules-Ferry, à Paris", dit-il.

Résultat, les ex-camarades de classe sont devenus des époux et les heureux parents d'une petite Ava, âgée de 6 ans. Mieux, monsieur épaule madame dans ses projets et lui donne son avis et ses conseils. Ainsi, quand le côté pro ne va pas forcément très fort, il se montre présent à ses côtés. Lui qui travaille en bande, notamment au théâtre, sait qu'il est plus facile d'encaisser les coups durs quand on est soutenu. "Quand tout repose sur tes épaules, tu dois tout encaisser seul. Julie est quand même très forte dans ce domaine...", souligne-t-il.

Thomas Montet