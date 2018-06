Julien Bert en couple avec Aurélie Dotremont ? "C'est vrai que..."

C'est en 2014 qu'Aurélie Dotremont et Julien Bert ont officialisé leur relation. Très vite, les tourtereaux ont emménagé ensemble et se sont fiancés. Leur idylle n'a malheureusement pas duré à cause d'une supposée infidélité. S'ils ne se sont pas parlé durant un bon moment, les anciens candidats des Anges (NRJ12) ont fini par se retrouver en février dernier. Ce qui a, sans surprise, donné lieu à des rumeurs de couple.

Mais le candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 3 les a vite balayées dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères de Public. "On se revoit de temps en temps mais on est amis. Enfin... bon c'est vrai qu'il y a toujours une attirance entre nous et je ne vais pas mentir en disant qu'il ne s'est rien passé et qu'on a fait lits séparés quand je venais chez elle, mais on ne se remettra jamais ensemble ! On se tuait à petit feu.."

Julien Bert est donc à la recherche d'une petite amie avec laquelle il pourra se poser. Sa femme idéale ? La chanteuse Shy'm : "Je suis fou amoureux de cette femme, c'est la perfection pour moi, je lui offrirais une vie de princesse. Plus sérieusement, ce que je sais, c'est que ma femme idéale ne fait pas de télé-réalité. De toute façon, le jour où je la rencontrerai, je quitterai ce milieu."

L'intégralité de l'interview de Julien Bert est à retrouver dans le magazine Public du 1er juin 2018.