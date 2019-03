Julien Bert (Les Marseillais) sa prise de poids sur le tournage : "J'ai pris..."

Les personnes qui suivent assidûment Julien Bert sur les réseaux sociaux ont remarqué depuis quelque temps que le candidat des Marseillais Asian Tour s'était sérieusement remis au sport. Très vite, il a retrouvé ses abdos en béton et son corps athlétique, une silhouette qu'il n'hésite pas à exhiber sur Instagram.

"J'ai décidé de m'y remettre sérieusement parce que c'est ma passion, le sport. Je l'avais un peu mise de côté, je faisais un peu trop la fête. Mais je m'y suis remis fortement. (...) C'est le petit truc qui va me calmer dans la journée", nous a confié Julien Bert lors de la conférence de presse des Marseillais, le 13 février, au cinéma Gaumont Champs-Élysées à Paris.

Le souci ? Quand l'ancien petit ami d'Agathe Teyssier part en tournage, ses efforts sont très souvent ruinés : "Je bosse à fond avant d'aller en tournage et quand je suis en tournage, je ne branle plus rien. On fait souvent la fête et on dort peu, donc si en plus il faut que je me lève une heure avant tout le monde pour aller faire du sport, non. C'est pour ça que j'essaie de bosser au maximum pour que mon corps et mes abdos tiennent au moins jusqu'à la moitié du tournage."

Lors des Marseillais, pas de chef à domicile ou de livraisons tous les jours, ce sont les candidats qui se faisaient à manger. Et souvent, c'était loin d'être diététique. Julien Bert a donc pris du poids : "Là-bas, je faisais 85 kilos. À la base, j'en fais 80 donc j'ai pris 5 kilos en moyenne. "

