Julien Bert, sa rupture avec la sublime Agathe : "Nous ne sommes plus ensemble"

Il y a deux semaines, Julien Bert (28 ans) évoquait son amour pour Agathe Teyssier Napoletano, un mannequin de 20 ans, lors d'une rencontre avec Purepeople.com. Aujourd'hui, rien ne va plus...

Sur Instagram, le beau gosse vient de prendre la parole lors d'une session questions/réponses et a en effet indiqué : "Malheureusement, nous ne sommes plus ensemble avec Agathe, pour des raisons qui nous regardent. Mais sachez juste que l'on est en très bons termes à l'heure d'aujourd'hui. Pas de panique. Voilà, j'en dirai pas plus pour préserver le peu d'intimité qu'il nous reste." Une annonce cash qui n'a pas convaincu tout le monde... Certains pensent en effet que le jeune homme a menti pour préserver sa belle, avec qui il serait toujours, des commentaires des internautes lorsqu'ils découvriront les images (tournées il y a plusieurs mois) de lui avec une autre fille dans Les Marseillais Asian Tour sur W9. À suivre !

À la mi-février 2019, la starlette de télé-réalité commentait à propos de son début d'idylle avec Agathe : "On s'était croisé une ou deux fois. Après, on s'était un peu reparlé sur les réseaux sociaux. Mais on n'arrivait pas à se voir, parce qu'elle bougeait énormément à l'étranger comme elle fait du mannequinat. Moi, je suis souvent en booking le week-end ou en tournage. Du coup, ça a mis du temps." Mais ils avaient finalement réussi à organiser une soirée au restaurant avec des amis. "Depuis ce jour-là, on ne s'est plus lâché", déclarait Julien Bert non sans préciser qu'il pouvait être assez "jaloux et possessif" avec sa chérie.