Julien Boisselier amoureux : L'ex de Mélanie Laurent se confie sur sa femme

On le reconnaît à son timbre de voix si particulier et à son sourire franc. Julien Boisselier, 47 ans et second couteau toujours aussi apprécié du cinéma français (on l'a vu briller dans Sous le même toit et Monsieur & Madame Adelman), se considère aujourd'hui comme "un acteur qui commence à vieillir, un jeune metteur en scène et un jeune papa très heureux". À l'abri des regards, loin du strass, il mène sa carrière en parallèle d'une vie de famille réussie, épanoui comme jamais il ne l'a été.

Sa chérie, l'actrice Clémence Thioly (Mesrine, Interventions), est devenue son premier bonheur, vite suivi d'un petit garçon, Louis, au printemps 2015. Pour Nouvelles questions de femmes, l'acteur s'est confié sur sa nouvelle vie en assurant la promotion de son seul en scène, 12 millimètres (actuellement au Théâtre de l'Oeuvre jusqu'au 29 juillet). Et notamment sur sa rencontre avec la jeune Clémence (29 ans). "J'ai rencontré ma femme autour d'un cheesecake, s'amuse-t-il, lui qui joue un chef cuisinier sur scène. Nous étions à Londres, on se connaissait à peine, elle m'a emmené dans une pâtisserie qu'elle connaissait pour me faire goûter un cheesecake. Et je vous jure que c'est vrai ! Nous nous sommes regardés et il s'est passé quelque chose."

L'ex-fiancé de Mélanie Laurent, qui se dit "très réceptif à la sensibilité des femmes" et "trouve de manière générale les actrices bien meilleures que les acteurs" du fait d'"un vrai talent de l'émotion", semble avoir trouvé la femme parfaite et un précieux soutien. "Merci à elle qui m'a supporté pendant les répétitions, qui a accepté tout naturellement de s'effacer, lâche-t-il. Si chaque représentation se passe bien, c'est aussi parce qu'elle m'a porté et surtout supporté."

Il a également évoqué son fils, alors qu'on lui demandait ce qu'il ferait s'il était une femme. "Dernièrement, j'étais au parc Monceau avec mon fils et je voyais une femme entourée de ses trois enfants qui avait l'air tellement heureuse", raconte le comédien. Qui se verrait bien femme au foyer.