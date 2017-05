Julien Castaldi, 41 kg en moins : Les raisons de son incroyable perte de poids !

Sur le plateau du Mad Mag de NRJ12, Julien Castaldi avait déjà évoqué sa spectaculaire perte de poids. Ce mercredi 24 mai, à l'antenne dans le programme, le fils de Benjamin Castaldi et chroniqueur d'Ayem Nour a fait de nouvelles confidences.

Alors qu'Aymeric Bonnery expliquait que Rémi Notta aurait quitté le tournage de La Villa des coeurs brisés 3 après s'être pris un râteau, il a demandé à l'ensemble de l'équipe du Mad Mag de raconter une anecdote sur le sujet.

L'occasion pour Julien Castaldi d'évoquer la période où il était plus en chair : "Moi j'ai pris un méga méga vent, c'est ce qui m'a valu de perdre 40 kilos." Et de poursuivre : "Quand j'étais jeune, j'ai voulu faire des avances à une fille qui m'a dit 'si tu perdais 20 kilos, je serais sortie avec toi'."

Pour rappel, le fils de Benjamin Castaldi avait déjà évoqué son incroyable perte de poids sur le plateau du Mad Mag de NRJ12 en mars dernier.

"J'ai perdu 41kg en un an et demi. Je suis allé chez le nutritionniste, tout ça, mais c'est la volonté, le sport et j'avais un régime particulier : fromage blanc 0% avec concombre et le soir un steak salade pour les protéines", avait-il alors expliqué.

S'il garde un mauvais souvenir de son râteau, Julien Castaldi file aujourd'hui le parfait amour avec Ludivine, ex-candidate des Princes de l'amour. Une jolie revanche pour le chroniqueur...