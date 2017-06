Julien Castaldi attaqué par son ex Ludivine Birker : Il réagit !

Après trois mois d'amour, Julien Castaldi et Ludivine Birker, ex-candidate des Princes de l'amour 4, ont rompu. Tandis que des rumeurs d'infidélité courent depuis quelques jours, la jolie blonde a chargé le chroniqueur du Mad Mag sur Snapchat. Mercredi 14 juin 2017, à l'antenne de NRJ12, il a répliqué !

"J'estime être un mec de 20 ans un peu mature. Je n'ai pas envie de faire comme elle fait, je n'ai pas envie de m'étaler pendant mille ans, a-t-il lâché. Cette histoire, c'est terminé. Elle lave son linge quand elle veut, moi je resterai tranquille."

Pour rappel, peu après sa rupture avec Ludivine Birker, le fils de Benjamin Castaldi avait formellement démenti avoir été infidèle, confirmant dans la foulée qu'il était proche d'Anissa, candidate des Anges de la télé-réalité 9. Ainsi, il avait déclaré que la jolie brune le rendait "heureux" et lui avait permis de "[se] retrouver".

Dès lors, l'ex-candidate de télé-réalité avait réagi via Snapchat. "Ce que tu m'as fait, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais t'apprendre les valeurs et le respect, mon gars !", avait-elle entre autres lancé. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre les deux ex – qui semblaient pourtant s'être quittés en bons termes –, le torchon brûle...