Julien Castaldi célébré par son père : "Je suis le plus heureux des hommes"

Lundi 18 septembre 2017, Julien Castaldi a fêté ses 21 ans comme il se doit dans un établissement des Champs-Elysées.

Sur Instagram, le très jeune chroniqueur du Mad Mag (NRJ12) et fils aîné de l'animateur Benjamin Castaldi a tenu à remercier tous ceux qui, tout au long de la journée, lui ont souhaité un très joyeux anniversaire.

"Un grand merci à toutes les personnes aussi proches qu'éloignées pour vos messages. Je suis le plus heureux des jeunes hommes ce soir. On va aller loin j'en suis sûr <3 #CastaTeam", a commenté le jeune homme en légende d'un cliché de lui en train d'embrasser son père sur la joue.

Bien évidemment, les internautes ont plébiscité le cliché familial. "Joyeux anniversaire Julien. Plein de bonheur et de bonnes choses pour toi", "Vous êtes trop mignons tous les deux, happy birthday !", "Tu as raison, profite surtout de ton père, de tes proches et de tes amis, grave ce moment", pouvait-on lire dès les premières réactions.

De son côté, Benjamin Castaldi (47 ans) a publié le même cliché, en noir et blanc, avec la mention suivante : "Happy birthday fiston <3"