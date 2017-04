Julien Castaldi en couple avec Ludivine Birker (Les Princes) ?

On le croyait amoureux d'une chroniqueuse du Mad Mag (NRJ12), mais il n'en serait rien !

Le 24 mars dernier, le fils de Benjamin Castaldi assurait être tombé sous le charme de la belle Fiona Deshayes. "Fiona, tu sais, on s'est embrassés la dernière fois [dans le cadre d'un défi, NDLR] et je t'avoue que ça m'a fait de l'effet (...). Je suis vraiment très attiré par toi", lui confiait-il un brin gêné. Pourtant, c'est au bras d'une candidate de télé-réalité que Julien Castaldi filerait aujourd'hui le parfait amour.

Samedi 1er avril, le chroniqueur et la candidate de La Villa des coeurs brisés et des Princes de l'amour 4 (NT1) Ludivine Birker ont partagé un cliché pour confirmer leur relation. "To Come Up #castaldi #you #me #love #labkr #bkr #casta #amour #boy #girls #baby #fusion #soleil #blondie #insta #instagram #instagood #instapicture #instafun #instalove #instafashion #disney #prince", a par exemple posté la jolie blonde en légende d'un cliché où on peut la voir prendre la main de son petit ami.

Selon les informations du site Star 24, c'est dans les locaux de NRJ12 qu'il se sont rencontrés et ont sympathisé. Reste à savoir s'il s'agit d'un simple poisson d'avril ou s'ils sont bel et bien en couple. On imagine que l'équipe du Mad Mag ne manquera pas de l'interroger sur le sujet.