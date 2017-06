Julien Castaldi et Ludivine Birker séparés : Les raisons dévoilées !

Entre Julien Castaldi et Ludivine Birker, c'est terminé. Une annonce inattendue du fait que le couple semblait plus amoureux que jamais. En effet, le 23 mai dernier, l'ex-candidate de télé-réalité avait fait une jolie déclaration au fils de Benjamin Castaldi sur le plateau du Mad Mag de NRJ12.

Une semaine plus tard, Ludivine Birker a commenté leur rupture. "Julien Castaldi et moi en sommes arrivés à la conclusion que malgré le fait que nous nous aimons, nos chemins devaient se séparer", a-t-elle écrit sur Instagram.

Ce jeudi 1er juin 2017, le chroniqueur d'Ayem Nour a été invité à s'exprimer à ce sujet à l'antenne du Mad Mag. "Moi, déjà, j'ai vu la publication ce matin, ce qu'elle a fait, je trouve ça très beau", a-t-il lancé.

Et d'en dire plus sur sa rupture avec la jolie blonde : "On s'est mis d'accord. C'est terminé entre Ludivine et moi, mais je pense que c'est mieux parce qu'on est trop différents dans le fond. C'est-à-dire qu'elle a 25 ans, j'ai 20 ans..."

Enfin, le fils de Benjamin Castaldi a confié qu'en voyant "qu'au bout de trois mois ça peut partir en cacahuète un petit peu", il a préféré tout stopper. "Je ne voulais pas lui faire de la peine plus longtemps", a-t-il assuré.

"Je suis un amoureux de l'amour. J'ai tout donné, je me suis trompé, ça arrive", a conclu le chroniqueur du Mad Mag de NRJ12.