Julien Castaldi et sa chérie Ludivine Birker ont rompu : "Nous restons liés..."

C'est une nouvelle inattendue tant les tourtereaux semblaient accrochés l'un à l'autre mais entre Julien Castaldi (fils aîné de Benjamin Castaldi) et Ludivine Birker, c'est fini !

En effet, alors que la jolie blonde était encore présente sur le plateau du Mad Mag (NRJ12) le 23 mai dernier – Julien Castaldi y est chroniqueur aux côtés d'Aymeric Bonnery, Émilie Picch et Benoît Dubois depuis quelques mois – afin de faire une déclaration d'amour à son homme, voilà qu'une semaine plus tard à peine, c'est déjà la fin de leur idylle !

C'est sur son compte Instagram que Ludivine, ex-candidate des Princes de l'amour 4, a annoncé la triste nouvelle à ses admirateurs. "Julien Castaldi et moi en sommes arrivés à la conclusion que malgré le fait que nous nous aimions, nos chemins devaient se séparer. Nous restons liés par nos moments que nous avons partagés, fusionnels, intenses et extrêmement forts mais nous souhaitons désormais avancer chacun de notre côté. Je vous prie de bien vouloir respecter notre intimité en ne portant aucun jugement sur notre décision. #end #love #tocomeup #bby #merci", a écrit la jeune femme.

Bien entendu, les internautes ont très vite déploré cette décision. "Je suis triste pour vous, mais après tout si c'est votre choix je respecte ça !", "Je suis dégoûtée mais je respecte", "Dommage vous étiez mignons, ma biche", "oh my god non, mais pourquoi Ludivine ?", "Zut, un couple beau et sincère en moins", pouvait-on lire dès les premières réactions.