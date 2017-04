Julien Castaldi et sa chérie Ludivine, première sortie face à Mélanie de SS10

Jeudi 13 avril 2017, de nombreuses personnalités issues du monde de la télévision se sont donné rendez-vous au Théâtre du Gymnase à Paris afin d'assister à la première du spectacle Écroué de rire de David Desclos, un show humoristique mis en scène par Stomy Bugsy.

Parmis ces personnalités, on a pu retrouver Julien Castaldi (20 ans), aujourd'hui chroniqueur dans le Mad Mag de NRJ12 aux côtés d'Ayem Nour, Aymeric Bonney et Benoît Dubois, venu accompagné de sa chérie, la belle Ludivine Birker déjà aperçue dans Les Princes de l'amour 4. Le couple, très assorti tout en noir et blanc, a même échangé un baiser fougueux sous l'oeil des photographes.

Là-bas, le fils aîné de Benjamin Castaldi a pu croiser la route de Mélanie Dédigama de Secret Story 10, venue en célibataire depuis sa rupture avec Bastien. Mais Mélanie n'était pas la seule représentante de SS10 puisque la très jolie Maéva Martinez, ex-championne de car wash de son état, était également de la partie. Toutes deux ont d'ailleurs pris la pose avec David Desclos et Stomy Bugsy quelques minutes après la représentation du jour.

Last but not least, Cassandra Foret, la petite soeur de 18 ans de Jade Foret, et Gaël Petit (Les Ch'tis de W9), ont également assisté à cette grande première et ont délecté les photographes présents en offrant leur plus beau sourire.

Le spectacle Écroué de rire parle avec beaucoup d'humour de la vie passée de David Desclos, un ancien "bandit d'honneur" spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme et dans l'ouverture des coffres-forts, le tout sans arme ni violence ! Des méfaits qui lui ont valu quelques passages par la case prison...

Écroué de rire de David Desclos, c'est du 14 au 29 avril au Théâtre du Gymnase à Paris.