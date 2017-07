Julien Castaldi : L'étrange tatouage de son ex Ludivine !

Après trois mois d'amour, Julien Castaldi et Ludivine Birker ont rompu. Lors d'un entretien accordé à Sam Zirah, l'ex-candidate des Princes de l'amour 4 (W9) a révélé s'être tatouée en hommage à son histoire d'amour avec le chroniqueur du Mad Mag de NRJ12.

La jolie blonde a alors choisi d'écrire les mots "To come up" sur son avant-bras gauche, comme elle le dévoile dans le cliché qu'elle a partagé, visible dans le diaporama ci-dessus. "C'était notre phrase, quand on a officialisé pour nous deux sur les réseaux sociaux on avait écrit ça. Ça veut dire 'à venir'. J'ai décidé de me la faire tatouer pour ne jamais oublier", a-t-elle confié. Et si ce tatouage post-rupture semble étrange à Sam Zirah, Ludivine Birker l'assume pleinement. "Ça fait partie de moi, c'est une leçon de vie. Ça fait partie de ma vie, a-t-elle expliqué. Je n'ai eu que deux copains, Julien c'est mon deuxième copain et je n'oublierai pas."

Aujourd'hui, l'ex-candidate de télé-réalité semble apaisée. "Je ne vais forcer personne à être avec moi et à m'aimer", a-t-elle déclaré. Pour rappel, Ludivine Birker avait raconté à nos confrères de Public les détails de sa séparation avec le fils de Benjamin Castaldi. "Julien m'a dit qu'il ne m'aimait plus et qu'il ne voulait pas poursuivre cette relation. Il m'a ensuite jetée de chez lui sans ménagement", avait-elle alors confessé.

Dans la foulée, la jeune femme de 25 ans s'était exprimée sur les rumeurs de rapprochement entre Julien Castaldi et Anissa, ex-candidate des Anges 9. Ainsi, Ludivine Birker avait qualifié son ex de "coureur qui cherche à se taper un max de nanas". Rappelons que pour l'heure, rien n'est officiel entre le chroniqueur d'Ayem Nour et Anissa...