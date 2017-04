Julien Castaldi : Sa petite amie Ludivine sincère avec lui ? Elle se justifie

Être sincère en amour est parfois difficile pour certains. Et s'ils sont nombreux à ne pas oser avouer leurs sentiments face à la terre entière, la petite amie de Julien Castaldi, Ludivine Birker, a prouvé qu'elle tenait à son Jules et ce qu'importe son nom de famille.

Au cours d'une petite interview réalisée le Mad Mag d'NRJ 12, l'ex-candidate des Princes de l'amour ne s'est pas laissée distraire par les questions de la chroniqueuse Émilie Picch. "Est-ce que tu es sincère ? Est-ce que tu peux me regarder dans les yeux et me dire que tu as eu un vrai coup de foudre pour lui. Car moi, je trouve ça très rapide", a déclaré la chroniqueuse.

Sans retenue, la jeune femme a répondu : "Il n'y a pas de problème... Je suis très sincère, sachant que je n'ai eu qu'un homme dans ma vie avant. J'avais trouvé l'amour pendant neuf ans... J'ai 25 ans, j'étais très jeune. Donc, je suis restée neuf ans avec lui. Je cherchais l'amour, je croyais au prince charmant... On m'a dit que les princes n'existent pas et bien moi je pense l'avoir trouvé".

En voilà une belle déclaration. Et quand Émilie Picch lui a demandé si elle était tombée amoureuse du jeune homme "car c'est un Castaldi" (Benjamin Castaldi), ni une ni deux, Ludivine a rétorqué : "J'ai horreur de ce côté-là... J'ai plus peur de ça justement. J'ai peur qu'il grandisse encore plus, qu'il fasse autre chose et qu'il me laisse tomber une fois qu'il sera très célèbre." Alors oui, Ludivine Birker est sincère avec Julien Castaldi et ce, quoi qu'en disent les mauvaises langues.