Julien Castaldi, son régime radical : "J'ai perdu 41kg en un an et demi"

Mercredi 15 mars, Eloy Pechier, alias Mister France 2017, révélait sur le plateau du Mad Mag de NRJ12 qu'il était un vieil ami du jeune chroniqueur Julien Castaldi et qu'il avait quelques dossiers le concernant... Le premier d'entre eux, le fils aîné de Benjamin Castaldi n'a pas toujours eu la silhouette fine qu'il arbore aujourd'hui !

"Julien, quand je le connaissais [ils sont amis depuis 10 ans, NDLR], il était beaucoup beaucoup beaucoup plus large hein ! Il était beaucoup plus gros, je dirais au moins 20kg de plus !", a lancé Mister France face à l'animatrice Ayem Nour. Des propos aussitôt confirmés par le principal intéressé qui s'est fait encore plus précis : "La dernière fois que je l'ai vu je faisais 1,60m, 83kg !" Une confidence inattendue qui a beaucoup surpris l'équipe et le public sur le plateau du Mad Mag.

Il a ensuite fallu attendre l'émission du vendredi 17 mars pour que le beau Julien révèle enfin son secret minceur qui lui a permis de retrouver la ligne. "J'ai perdu 41kg en un an et demi. Je suis allé chez le nutritionniste, tout ça, mais c'est la volonté, le sport et j'avais un régime particulier : fromage blanc 0% avec concombre et le soir un steak salade pour les protéines", a-t-il révélé. Bien évidemment, Ayem Nour n'a pas manqué de mettre aussitôt en garde son jeune public contre les régimes trop restrictifs.

