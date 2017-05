Julien Castaldi très critiqué par Gilles Verdez : La recrue du Mad Mag riposte

Le 25 avril dernier, Julien Castaldi déclarait sa flamme, en chanson, à sa petite amie, Ludivine Birker, dans le Mad Mag (NRJ12). Une séquence qui lui a valu de vives critiques de la part de Gilles Verdez et Géraldine Maillet dans Touche pas à mon poste (C8) le lendemain... Le jeune homme mettrait-il trop en scène sa vie privée ?

Lors d'une interview accordée à nos confrères de Voici.fr, Julien Castaldi a indiqué au sujet de cette séquence : "J'ai fait ça avec mon coeur, quand j'ai voulu jouer du piano et chanter, j'ai pas pensé deux secondes à ma qualité de chant. Je suis un jeune dans le milieu, j'ai l'insouciance d'un mec de vingt ans. Comparer ça à une 'instrumentalisation' de la télé-réalité, je trouve ça un peu dur, quoi !" Et de s'adresser directement à ses détracteurs : "Et puis M. Verdez qui a demandé en mariage sa compagne en plateau, je pense que bon, voilà hein..."

Pour rappel, Gilles Verdez et Géraldine Maillet n'avaient pas mâché leurs mots dans TPMP face à Benjamin Castaldi, le père du jeune chroniqueur. "Je trouve qu'il faut que Julien fasse gaffe car il est en train de se perdre. Il est en train de se prendre pour un candidat de télé-réalité, il est emporté par le système. Il ne sait plus où il est en. Il fait n'importe quoi", avait déclaré Gilles Verdez avant d'être rejoint par sa camarade. "Ce n'est pas génial [la déclaration d'amour en chanson, NDLR], c'est ridicule ! Il est instrumentalisé par la télé-réalité (...) Il se met en scène sur les réseaux sociaux. Il fait de son histoire d'amour une histoire publique."

Contre toute attente, Benjamin Castaldi s'était alors dit plutôt d'accord avec ses collègues. "Je ne sais pas s'il a bien fait de déclarer sa flamme comme ça en direct. (...) Sans donner raison à Gilles, c'est vrai qu'il est sur une chaîne où il y a beaucoup de télé-réalité, c'est vrai que je lui ai parlé de faire attention de ne pas se 'télé-réaliser'. En revanche, ça, c'était très mignon", avait-il conclu.