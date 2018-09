Julien Clerc dans The Voice : Pourquoi il a accepté d'y participer

Ce lundi 10 septembre 2018, TF1 a levé le voile sur le jury de la huitième saison de The Voice, la plus belle voix. C'est désormais officiel, Mika, Jenifer, Soprano et Julien Clerc sont les nouveaux coachs (ce qui avait été annoncé par nos confrères de Puremedias), après le départ de Florent Pagny, Pascal Obispo et Zazie. Lors d'un interview, Julien Clerc a donné ses premières impressions sur sa participation.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères du Parisien que Julien Clerc s'est confié sur son nouveau rôle qui s'annonce très excitant. Le grand artiste a donné les raisons de son arrivée dans The Voice 8 : "Je me sens tout à fait légitime car c'est une émission musicale de qualité et l'équipe m'a donné envie de travailler avec elle. Ils connaissaient leur sujet et aiment la musique sous toutes ses formes, dont la chanson française, ce qui était important pour moi", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Je ne suis pas un fidèle de The Voice, je suis un zappeur à la télé. Je tombe dessus de temps en temps et je regarde. Mais, dans mon entourage, il y a des gens de tous les bords, des très jeunes qui adorent, mon fils [Léonard, 10 ans, NDLR], mon petit-fils [Jules, 11 ans, NDLR], des amis fans de rock'n'roll aussi. Cette émission est aimée par tout le monde."

Julien Clerc s'est dit "heureux" et "honoré" que la production de The Voice 8 ait pensé à lui : "Pour un artiste populaire, qui cherche à s'adresser au plus grand nombre, c'est important." Lorsqu'il sera dans son fauteuil, le chanteur de 70 ans "n'aura pas d'arrière-pensée". "J'arriverai décontracté, avec la seule envie de m'amuser. Se donner en spectacle n'est pas aussi simple que ça, mais, à partir du moment où vous pouvez vous regarder dans une glace, ne pas trahir ceux qui vous aiment, vous pouvez faire The Voice. Cela m'a toujours été difficile de juger les autres mais je pense que je peux le faire maintenant", a-t-il assuré.

Même s'il n'a pas l'habitude de donner des conseils, Julien Clerc prendra au sérieux son rôle de coach : "Là, ce sera mon rôle et je vais essayer de le faire bien. J'ai envie d'être dans un rôle de transmission et de partage avec des gens plus jeunes." "Je vais pouvoir parler musique, entendre beaucoup de musique, certaines que je connais moins. Cela me plaît de rester au contact du monde d'aujourd'hui. J'aime le mélange des générations", a-t-il conclu.

Un entretien à retrouver en intégralité sur le site Le Parisien.